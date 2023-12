Endrick, cria do Palmeiras, entrou na lista de jogadores com mais seguidores no Instagram. Após somar 3,77 milhões de novos fãs em 2023, o jovem atacante, que já está vendido para o Real Madrid, fecha o ano com um total de 6,6 milhões de pessoas que acompanham suas publicações nesta rede social, ocupando a 24ª posição do ranking elaborado por uma empresa especializada em monitoramento de mídias sociais.