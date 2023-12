Desde então, a condição de Schumacher tem sido alvo de inúmeras especulações, todas negadas pela família, que, contudo, nunca divulgou boletins médicos para o público e a imprensa. Nos últimos anos, o estado de saúde do heptacampeão mundial de Fórmula 1 se tornou um dos maiores mistérios no mundo do esporte.

Schumacher, já aposentado pela segunda vez da Fórmula 1, encontrava-se de férias com a família quando sofreu um traumatismo craniano durante um passeio de esqui em Méribel, na França, no final de 2013. O acidente ocorreu em uma área não demarcada entre duas pistas, deixando o piloto em coma por seis meses antes de ser transferido para casa, onde permaneceu afastado do público desde então.

Amigos da família e indivíduos que conviveram com Schumacher durante sua carreira na Fórmula 1 ocasionalmente comentam sobre seu estado de saúde, mas sem entrar em detalhes, respeitando a decisão da esposa do piloto, Corinna Betsch, de manter a privacidade da situação.

Jean Todt, ex-presidente da FIA e ex-chefe da Ferrari, é um dos poucos que mantém contato com a família e já afirmou ter assistido corridas de Fórmula 1 ao lado de Schumacher após o acidente, mas sem revelar o verdadeiro estado de saúde do piloto.

Recentemente, Stefano Domenicali, atual chefe da Fórmula 1, fez uma declaração significativa sobre Schumacher em entrevista ao La Gazzetta dello Sport. No entanto, a verdadeira condição do ex-piloto continua a ser um mistério.

O empresário Willi Webber, que trabalhou com Schumacher por 30 anos antes de romper relações, afirmou este mês que desconhece a situação atual do antigo assessorado. Ele também lamentou a impossibilidade de contato com Schumacher, imposta por sua esposa Corinna.

Infelizmente, não tenho mais esperança de vê-lo novamente. Não há nenhuma notícia positiva dez anos depois do acidente. Me arrependo muito e me culpo, eu deveria ter visitado Michael no hospital.

— Lamentou Webber em entrevista ao jornal alemão Kölner Express.