Fora dos gramados, Neymar também compartilha momentos com o pai. No dia 6 de agosto (domingo), o jogador marcou presença no Ushuaïa, uma das festas mais concorridas de Ibiza, na Espanha, durante a folga do fim de semana. O atleta inclusive compartilhou com os mais de 211 milhões de seguidores no Instagram alguns registros ao lado do pai e de amigos, como a apresentadora Luciana Gimenez, no evento.