Empresa responsável por conteúdos de Gabigol promove projeto de E-Sports

A Logitech G, empresa suíça e líder em periféricos gamer, junto à 4Content, idealizadora do projeto e conhecida por criar e desenvolver conteúdos inovadores com atletas como Gabigol, Lucas Moura e Antony, apresentam a The Gamers: uma nova série de conteúdos que promete transformar o cenário dos esportes eletrônicos no Brasil.

O objetivo principal é documentar a vida e as histórias dos principais Pro-players brasileiros, trazendo ao público uma visão íntima e única de suas jornadas. As produções estarão disponíveis exclusivamente no Youtube, com cortes para o Instagram e Tik Tok, incluindo visitas às organizações de E-sports e cobertura de campeonatos de diversas modalidades.

A 4Content iniciou a estruturação deste projeto há seis meses, trabalhando no alinhamento do roteiro, na definição da estratégia de marketing e comunicação, além da produção de todo o conteúdo necessário. Na primeira temporada, grandes nomes do cenário serão protagonistas das séries de documentários, incluindo jogadores como Sacy, Blackoutz, Showliana, entre outros, revelando os bastidores de suas trajetórias de vida e seus desafios no universo dos games.

O multicampeão de Counter-Strike, Coldzera, hoje na Red Canids Kalunga, foi o personagem de estreia. O conteúdo estará disponível para o público, no YouTube, a partir de quinta-feira nos canais da The Gamers. Além da Logitech G, parceira oficial e patrocinadora master da The Gamers, o projeto contará com uma parceria com a Cinemark, que proporcionará um dia exclusivo de Premiere para os atletas e seus convidados.

A estreia do primeiro documentário aconteceu no último sábado em uma sala da Cinemark no Shopping Iguatemi, em São Paulo, oferecendo uma experiência única para os protagonistas.

- Parcerias como essa são fundamentais para o universo gamer porque ampliam a visibilidade dos pro-players e mostram o lado humano por trás da competição. A The Gamers não só documenta as histórias dessas lendas dos e-sports, mas também fortalece a conexão entre atletas, comunidade e marcas que investem no cenário. Para a Logitech G, estar à frente desse movimento reforça nosso compromisso com a performance e com o crescimento dos e-sports no Brasil - enfatiza Ricardo Filó, head de marketing da Logitech no Brasil.

- Como coordenador do projeto, estou extremamente entusiasmado com o impacto que a The Gamers terá no nosso cenário dos E-sports no Brasil. Estamos preparando algo totalmente diferente e que vai dar ao público uma nova perspectiva sobre seus jogadores favoritos. É uma honra trabalhar com uma equipe tão talentosa e ficar tão perto desses fenômenos do E-sports - afirma Gustavo Azevedo da 4Content, coordenador do projeto.