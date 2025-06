Emissora nova de Galvão Bueno estreia programa em jogo com recorde de audiência

O programa Vai, Gabi!, da N Sports, fez sua segunda parada em Belém e acompanhou de perto o ambiente dentro e fora do estádio antes, durante e depois da vitória do Paysandu sobre o Botafogo-SP, pela 12ª rodada da Série B. A atração, que busca mostrar não apenas o jogo, mas também a cultura e o cotidiano das cidades por onde passa, estreia o novo episódio nesta quarta-feira (18), às 18h (de Brasília), no canal do YouTube da N Sports.

A apresentadora Gabriela Martins, também repórter e comentarista da casa, comandou as gravações e participou da transmissão como repórter de campo na partida, vencida pelo Papão por 1 a 0. Segundo ela, além do resultado positivo em campo, a cidade e a torcida contribuíram para o conteúdo do programa.

- A ideia é trazer o jogo, claro, mas também mostrar Belém, a cultura paraense, a culinária, o sentimento do torcedor”, disse.

O jogo alcançou mais de 620 mil visualizações e pico de 130 mil pessoas acompanhando ao vivo — recorde da cobertura da Série B na parceria entre N Sports e Desimpedidos.

Mesmo quando o resultado não ajuda, a proposta do Vai, Gabi! é manter o foco no que acontece ao redor do futebol, com histórias locais e a rotina de quem vive a paixão pelo clube.

- A cidade abraçou a ideia, as pessoas foram muito receptivas. Não tenho dúvidas de que esse episódio terá um apelo grande”, completou Gabriela.