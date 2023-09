- Em nenhum momento eu falei isso. O segurança me levou até o carro e nesse momento ela começou a se alterar dentro do carro. Ela questiona o motivo de eu ter ido para a balada e não ter chamado ela. Ela começou a me xingar, disse que ia acabar com a minha carreira. Ela me empurrava, mas não com força. Nesse momento, eu nem a segurei nem nada. Jamais (puxei o cabelo). Nunca (ameacei ela de jogar para fora do veículo). Tem muitas coisas que ela está dizendo que não é verdade. Tem coisas que foram alteradas da parte dela nos prints. Ela manda uma mensagem e apaga uma que eu mandei, por exemplo uma que eu peço "perdão". Ela manipulou e eu tenho provas de tudo isso. Vou entrar em contato com meus advogados -, contou Antony.