"O jogador Antony Matheus dos Santos vem sendo alvo de acusações infundadas feitas por sua ex-namorada Gabriela Cavallin. Antony, por intermédio de seus defensores, vem acompanhando de perto as investigações policiais no âmbito do inquérito em curso na 5ª Delegacia de Defesa da Mulher e confia na seriedade do trabalho da autoridade policial.