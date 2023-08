De início, tudo parecia apenas uma brincadeira. No entanto, pouco tempo depois, Dana White, presidente do UFC, afirmou que os dois estariam estudando e acertando o confronto nos bastidores e que ele (Dana) estava intermediando. A história deu uma esfriada no mês subsequente, com o próprio Zuckerberg falando que não esperava "algo concreto sair disso".