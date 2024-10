Eleições 2024: quais as propostas para o esporte de Nunes, Boulos e candidatos a prefeito que disputam 2º turno?

Votação para prefeito e vereadores. (Foto: Miguel Schincariol / AFP)







Escrito por Mariane Ribeiro • Publicada em 08/10/2024 - 07:15 • São Paulo (SP)

Os brasileiros foram às urnas no último domingo (7) para decidir quem serão os próximos prefeitos e vereadores de suas cidades. Como sempre, alguns municípios não conseguiram definir em primeiro turno quem será seu novo prefeito. Neste ano, 52 cidades estão nessa situação e terão segundo turno. Mas, você sabe quais são as propostas desses candidatos para o esporte?

O Lance! levantou o que dizem os Planos de Governo dos candidatos de algumas capitais que terão segundo turno e conta para você. Confira!

São Paulo

Ricardo Nunes (MDB): atual prefeito buscando a reeleição, Nunes destaca em seu Plano de Governo o investimento feito durante a gestão atual. Segundo ele, foram 14 Centros Esportivos e Educacionais (CEEs), 30 campos de grama sintética e 24 novas quadras poliesportivas, além da reforma de 38 Clubes da Comunidade (CDCs) e revitalizar 16 Centros Esportivos. Nunes também destaca a realização de eventos esportivos como a Virada Esportiva; o Circuito Esportivo; o Festival Esportivo Inclusivo, com atividades paradesportivas; e a distribuição do Bolsa Atleta Rei Pelé para 400 esportistas.

Para um possível próximo mandato, Ricardo Nunes diz que construirá novos Centros Olímpicos

em diferentes regiões da cidade e que fortalecerá a Rede de Fomento ao Esporte, aumentando o número de atletas beneficiados pelo Bolsa Atleta Rei Pelé.

Guilherme Boulos (PSOL): deputado federal que busca seu primeiro mandato como prefeito, Boulos diz que pretende criar um sistema que conecte todos os equipamentos da Secretaria Municipal de Esportes com equipamentos de outras secretarias correlatas. Esse sistema, segundo a campanha de Boulos, articulará o esporte de alto rendimento, o esporte educacional e as práticas recreativas a programas amplos de bem-estar urbano. Boulos também propõe a criação da Pontos de Esporte Periférico, para o desenvolvimento de atividades nas comunidades, e diz que vai criar um circuito com um calendário diverso de atividades e competições que deverão se estender por todo o ano. Por último, o candidato do PSOL promete revitalizar equipamentos esportivos, como pistas de skate e campos de futebol.

Belo Horizonte (MG)

Belo Horizonte terá no segundo turno a disputa entre o atual prefeito e uma nova geração da política mineira.

Bruno Engler (PL): o candidato não contempla o esporte em seu programa de governo.

Fuad Noman (PSD): entre as promessas de campanha, o atual prefeito destaca os feitos de sua gestão, como a criação de três polos esportivos; o fomento do programa Várzea Viva, que revitaliza campos de várzea, e a realização dos Jogos da Primavera, competição que acontece nas escolas municipais e conta com diversas modalidades.

Porto Alegre

A capital do Rio Grande do Sul terá disputa no segundo turno entre o atual prefeito Sebastião Melo e a deputada Maria do Rosário.

Sebastião Melo (MDB): o atual prefeito aponta que reativou o projeto Social Esporte Clube, que tem como objetivo viabilizar o acesso gratuito ao esporte a crianças e adolescentes de baixa renda; a implantação do Centro do Desenvolvimento do Futebol Feminino; o início do programa Bolsa Atleta; entre outros.

Se reeleito, Melo promete viabilizar a conclusão da recuperação do Ginásio Tesourinha, ampliar o programa Bolsa Atleta; estender o horário de funcionamento das unidades esportivas; contratar mais profissionais de educação física para os centros e equipes multidisciplinares de atenção básica

em saúde; colocar o projeto Clube Escolar no contraturno da rede municipal; expandir o projeto do Centro de Desenvolvimento do Futebol Feminino e criar um programa ou edital para doação de material esportivo para atletas de comunidades vulneráveis.



Maria do Rosário (PT): a deputada apresenta propostas que falam na busca por ações emergenciais para recuperar espaços e equipamentos públicos de esporte atingidos pela grande inundação que assolou o estado do Rio Grande do Sul no primeiro semestre de 2024. Ela também afirma em seu Plano de Governo que pretende fortalecer a Secretaria de Esporte e Lazer, criar o Observatório Municipal de Esporte e Lazer, e estabelecer um Sistema Municipal de Esporte.

Curitiba

Eduardo Pimentel (PSD): o Plano de Governo de Pimentel traz diversas promessas para diferentes áreas do esporte. O candidato traz mais de 20 propostas, entre elas a criação do Centros de Desenvolvimento Socioesportivos; do Ginásio PoliParadesportivo; a destinação de campos públicos para a prática exclusiva de Futebol Americano e Rúgbi; a criação de programas esportivos voltados para mulheres para promover a igualdade de gênero no mundo esportivo, entre outras iniciativas.

Além disso, Pimentel é um dos poucos candidatos a apresentar uma proposta ligada à prática dos e-sports. Ele sugere a criação do Curitiba E-Sports, projeto para oferecer a modalidade dentro do Programa da Assessoria de Juventude, contempla a organização de competições, destinação de espaços nos centros da Juventude e dos Espaços Jovens com videogames e estrutura para a prática, workshops e palestras com especializadas.

Cristina Graeml (PMB): a candidata afirma que deseja ampliar a prática de esportes nas escolas, investir para a construção de quatro Centro de Excelência Esportiva (esportes aquáticos; pista, campo e quadra; ginástica, artes de luta e peso; aventura e tiro) e revitalização de equipamentos esportivos já existentes. Graeml também destaca em seu Plano de Governo que pretende estabelecer parcerias e colaborações com universidades, instituições e clubes para desenvolvimento em ciências do esporte, capacitação de profissionais, formação de atletas e organização de eventos.

Fortaleza

Fortaleza é uma das poucas cidades em que o atual prefeito não foi reeleito nem conseguiu passar para o segundo turno. A disputa será entre um deputado estadual e um deputado federal.

André Fernandes (PL): atual deputado pelo estado, Fernandes afirma que ampliará projetos esportivos de

integração social, formação esportiva e inclusiva, que vai aumentar os investimentos no projeto Esporte Sem Limites, fomentar a captação de recursos para entidades esportivas municipais, transformar as "areninhas" já existentes em centros poliesportivos e propor projetos para que a cidade seja sede de competições estaduais e nacionais.

Evandro Leitão (PT): o deputado estadual traz em seu plano programas menos concretos, ou seja, que não tratam especificamente de construções ou implantações imediata, mas sim programa que melhorariam a longo prazo a gestão e a oferta de esporte na cidade. Ele propõe a criação de um Programa Municipal de Esporte para alinhar as políticas de esporte do município com as do estado e as federais, buscar a eficiência dos programas esportivos através do uso da ciência de dados e e criar um programa de Valorização de Grupos Culturais e Esportivos.

Goiânia

Em Goiânia, o segundo turno será disputado entre dois ex-deputados.

Fred Rodrigues (PL): não consta propostas para a área de esportes no Plano de Governo do candidato.

Sandro Mabel (União): entre as propostas que o ex-deputado traz para o esporte estão o desenvolvimento de atividades orientadas de esporte e lazer em massa, fomento do esporte de formação e alto rendimento com programas específicos e ampliação da infraestrutura para diferentes modalidades a nível olímpico.

Ele também afirma que vai incentivar a prática de esportes nas escolas do município; investir na conservação, iluminação, construção de vestiários e colocação de alambrados nos campos de várzea; e promover campeonatos municipais de diversas modalidades.

Belém

Igor Normando (MDB): o Plano de Governo de Igor não traz pontos específicos sobre o tema, há apenas uma menção ao poder transformador do esporte na formação e inserção social do cidadão. O candidato diz ainda que um governo comprometido socialmente deve promover políticas públicas que contemplem o esporte, por meio de um conjunto de atividades ofertadas para todos, mas de maneira especial para grupos de vulnerabilidade social.

Delegado Eder Mauro (PL): o candidato promete investir na construção, expansão e manutenção de instalações esportivas em toda a cidade, desenvolver programas esportivos inclusivos, implementar e fortalecer os programas de esporte nas escolas municipais, além de fortalecer e ampliar o calendário de eventos e competições esportivas.

Manaus

Com mais um prefeito tentando a reeleição, Manaus terá dois candidatos no segundo turno que não têm o esporte como um ponto forte em seus Planos de Governo.

David Almeida (Avante): atual prefeito, Almeida não traz propostas, mas sim aponta em seu Plano de Governo o que já foi feito nos últimos quatro anos, como a criação da Fundação Manaus Esporte; a reforma de 14 quadras, campos e complexos esportivos; a criação de iniciativas como Manaus Olímpica, Esportiva e Adventure, entre outros projetos.

Capitão Alberto Neto (PL): o deputado federal também não possui uma lista específica de propostas para a área, mas fala rapidamente sobre a implantação de esporte nas escolas e a promoção do acesso a atividades esportivas a pessoas com deficiência.