Além dos ganhos monetários diretos, o conselheiro do clube ressalta a valorização da marca do clube, um benefício intangível que se traduz em prestígio. Outro ponto relevante, destacado por Jeferson, é a valorização dos passes dos companheiros de equipe, indicando uma influência positiva que vai além do desempenho individual. Thomas reconhece a importância estratégica de Suárez não apenas nos campos de jogo, mas também nos corredores do marketing e nos bastidores do sucesso financeiro do clube.