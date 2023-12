As imagens da torcida do Grêmio se despedindo de Luis Suárez, no embarque do atacante rumo a Montevidéu, servem como um bom resumo da intensa passagem do jogador pelo futebol brasileiro. Embora tenha conquistado apenas um estadual e uma Recopa Gaúcha com a camisa do Imortal, o legado de Luisito no Brasil vai muito além das taças e ultrapassa os limites do Rio Grande do Sul.