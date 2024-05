Karoline Lima expôs a situação envolvendo os dois nas redes sociais (Foto: Reprodução/Redes Sociais)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/05/2024 - 16:24 • São Paulo (SP)

Depois das acusações feitas por Karoline Lima, ex de Militão, sobre a falta de pagamento do jogador para a professora da natação da filha do ex-casal e sobre o novo processo que está sendo movido pelo jogador do Real Madrid, o atleta se manifestou e se posicionou sobre o assunto.

Em entrevista ao portal 'Splash Uol', alegou que 'estão falando muitas mentiras' e negou que entrou na justiça por 'ciúmes'. Vale relembrar que Karoline vive um romance com Léo Pereira do Flamengo, enquanto Militão estaria se relacionando com a ex do jogador Rubro-Negro.

- Estão falando muitas mentiras por aí. Que eu entrei com o processo por ciúmes ou por qualquer outra coisa. Isso não é verdade. Eu só quero poder estar com a minha filha e ter a certeza que ela esteja sendo bem cuidada. É só a Cecilia que importa para mim - destacou.

A confusão começou na quinta-feira (23), quando veio à tona que Militão abriu um novo processo contra a influenciadora. Desta vez, estaria a discordância relacionada à mudança de Karoline para o Rio de Janeiro. Segundo ele, seria motivado por 'uma loucura amorosa', se referindo ao relacionamento da influenciadora com Léo Pereira, jogador do Flamengo.

Além disso, Militão alega que Karoline impede que Cecília, que completa dois anos em julho, viaje para encontrar o zagueiro até a influenciadora contratar uma nova babá de confiança para acompanhar a criança. O jogador, por sua vez, teria afirmado que não quer nenhuma nova pessoa estranha em sua casa.

Sobre esta questão da babá, Militão também tomou partido e explicou a situação sob seu ponto de vista. De acordo com ele, Karoline demitiu a babá antiga e também não estaria deixando a Cecília ser buscada nem pelos avós.

- Agora, ela diz que não vai deixar a Cecilia viajar sem uma babá que ela escolher, mas, foi ela que demitiu a babá antiga, que ela mesma tinha escolhido e cuidava da minha filha desde muito pequena - disse ao portal.

- Já tentei conversar sobre várias alternativas e ela dificulta tudo. Não quer deixar nem os meus pais buscarem ela. Cecilia ama os avós. Qual pai aguentaria ficar tanto tempo longe da filha? Não posso esperar o tempo da Karoline de encontrar outra babá para poder estar com a minha filha - completou.

Karoline Lima se revoltou nas suas redes sociais ao revelar que o jogador do Real Madrid e alegou que também responderia tudo na justiça.