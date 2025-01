Dudu manda indireta para Leila Pereira após fala polêmica sobre pré-temporada

O atacante Dudu respondeu o posicionamento polêmico de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, sobre a realização da pré-temporada nos Estados Unidos. Sem citar nomes, o atual camisa 7 do Cruzeiro alfinetou a fala da mandatária do clube paulista e classificou o pronunciamento como uma "bobeira".

Em entrevista ao canal do Jaeci Carvalho, no YouTube, o atacante declarou que faz uma boa pré-temporada junto ao Cruzeiro fora do Brasil. A delegação da equipe mineira se encontra em Orlando, Estados Unidos, onde irá disputar o torneio FC Series. A compatição se inicia nesta quarta-feira (15).

- A gente tá fazendo aqui (EUA) uma boa pré temporada. A gente vê umas pessoas falando besteira, que quem vem para os Estados Unidos é para passear. Às vezes não temos que dá muita ideia para esse tipo de dirigente que fala essas bobeiras. Estamos focados aqui. O time tá bem unido e dedicado no que o Diniz tem pedido - disse o atleta.

O que disse Leila Pereira?

A presidente do clube alviverde disparou contra a ideia de viajar para o exterior durante a pré-temporada, nesta segunda-feira (13), em evento de anúncio da nova patrocinadora master do clube: a SportingBet. Ao tratar do assunto, ela alegou que esse tipo de estratégia desgasta os atletas e serve somente para visitar os parques da Disney.

Além do Cruzeiro, de Dudu, São Paulo, Flamengo e Atlético-MG foram outros clubes brasileiros que adotaram a pré-temporada nos Estados Unidos em 2025. Todos vão participar da FC Series, entre os dias 15 e 25 de janeiro.

- Eu sou presidente há três anos e todos os anos nós fomos campeões paulistas. Agora, no meu segundo mandato, fizemos a pré-temporada aqui em São Paulo. Esse negócio de fazer pré-temporada no exterior é para dirigente querendo passear, porque não tem nenhum benefício para o atleta, não tem nenhum benefício financeiro para o clube, absolutamente nada. Isso é para dirigente passear e isso eu não admito aqui no Palmeiras. Eu nem estou convidada [para as competições] porque eles sabem disso - disparou Leila, antes de completar.

- O pobre do atleta tem que viajar o ano inteiro com esse calendário insano. Aí na pré-temporada que ele pode ficar sossegado, na cidade dele com toda a estrutura do clube, decidem ir para a Disney - completou.

Diferentemente dos clubes citados, o Palmeiras realiza a pré-temporada em São Paulo. O clube se prepara para a estreia no Campeonato Paulista, marcada para acontecer para esta quarata-feira (15), às 21h35, no Allianz Parque.