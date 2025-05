Douglas Luiz termina namoro com jogadora mais seguida do mundo, diz jornal

O volante Douglas Luiz terminou o namoro com a atacante suíça Alisha Lehmann, jogadora mais seguida do mundo. De acordo com o jornal italiano "La Gazzetta dello Sport", o término do casal aconteceu há algum tempo. Eles estavam juntos desde 2021.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O relacionamento entre os jogadores foi marcado por altos e baixos. Em 2022, após um ano de namoro, Douglas e Alisha tiveram o primeiro término. Porém, voltaram com o romance no início de 2024, e agora, aparentam ter colocado um novo ponto final no namoro.

O rompimento acontece em um momento conturbado do volante brasileiro dentro de campo. Com o futuro incerto na Juventus, o "La Gazzetta dello Sport" apontou que a possível saída do clube italiano foi um fator decisivo para o término.

continua após a publicidade

Alisha Lehmann e Douglas Luiz terminaram namoro (Foto: Reprodução)

➡️ Ex-Vasco rebate críticas e pode estar de saída de gigante europeu

Douglas Luiz na Juventus

O brasileiro chegou ao clube com muitas expectativas, sendo a segunda contratação mais cara da janela de verão de 2024. Entretanto, o ex-Vasco não conseguiu corresponder, pois não se encaixou no esquema do ex-técnico da Juventus, Thiago Motta e viveu com lesões - Douglas havia sofrido quatro lesões antes de chegar à Itália. Ao chegar, sofreu mais quatro.

Em sua rede social, Douglas Luiz desabafou sobre o momento que vive na Juventus. Ao receber uma crítica de um torcedor, afirmando que faltava comprometimento, o brasileiro respondeu que gostaria de estar vivendo um momento diferente e questionou sua titularidade, afirmando que muitas vezes estava saudável e não foi titular.

continua após a publicidade

Porém, a resposta do brasileiro não teria agradado a Juventus. Segundo os jornais italianos "Tuttosport" e "La Gazzetta dello Sport", a Velha Senhora estaria irritada com o que o ex-Vasco postou e estuda punir o jogador. Na atual temporada, Douglas Luiz entrou em campo em apenas 23 jogos e não fez gols ou deu assistências.