Acionado ainda no primeiro tempo do empate em 0 a 0 com o São Paulo, o lateral foi essencial para fazer com que a equipe não sofresse com o ímpeto ofensivo dos donos da casa. Além de se impor aos avanços de Lucas, Hugo mostrou bom entrosamento ao fazer a linha de impedimento ao lado de Di Plácido, Adryelson e Cuesta. Foi corriqueiro ver jogadores são-paulinos em posição irregular na partida no Morumbi.