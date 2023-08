Gonçalves e Donizete retornaram do futebol mexicano para defenderem o Alvinegro. O zagueiro teve a missão de fechar os espaços ao lado de Wilson Gottardo. Além disso, a dupla confiava nas defesas do goleiro Wagner e tentava fortalecer a defesa com os laterais Wilson Goiano e André Silva. O "Pantera" chegou à equipe para formar dupla com Túlio Maravilha, que estava no Botafogo desde o ano anterior.