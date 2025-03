Djonga e Milton Nascimento criticam SAFs em nova música

O rapper mineiro Djonga e o renomado Milton Nascimento lançaram uma nova música, intitulada "Demoro a dormir". A faixa faz parte do álbum de Djonga, "Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto!", e cita o modelo de gestão de clubes de futebol conhecido como Sociedades Anônimas do Futebol (SAFs).

continua após a publicidade

O modelo da SAF tem sido adotado por grandes clubes de Belo Horizonte, como América-MG, Atlético-MG, time de Djonga, e Cruzeiro, clube de Milton Nascimento.

A letra de Djonga, "Morro pelo meu time, mas não vendo a SAF", reflete uma posição crítica em relação à venda dos clubes. A música aborda não apenas questões relacionadas ao futebol, mas também adiciona profundidade e emoção com a participação de Milton Nascimento no refrão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Djonga, conhecido por sua dedicação ao Atlético, tem uma longa história de envolvimento com o clube. O cantor lança todos os seus álbuns no dia 13, em referência ao grito de guerra "13 é Galo!", e foi homenageado no movimento "Califórnia Alvinegro" com um grafite de seu rosto próximo à Arena MRV.