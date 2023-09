A saída de Dorival Júnior, em novembro de 2022, nunca deixou de ser pauta no Flamengo, mas se tornou mais viva do que nunca neste domingo (24), após o vice-campeonato da Copa do Brasil para o São Paulo - comandando pelo técnico. O resultado frustrante - mais um em 2023 - colocou a cúpula rubro-negra no alvo dos protestos nas redes sociais.