No duelo direto pela reconquista do título da Copa do Brasil deu Dorival Júnior - desta vez com o São Paulo. Demitido do Flamengo após a temporada vitoriosa de 2022, o técnico deu ao Tricolor o primeiro troféu do torneio nacional de mata-mata e justamente contra o Rubro-Negro, que conquistou a tetracampeonato ano passado com o treinador. A reparação histórica, é claro, tomou conta das pautas nas redes sociais.