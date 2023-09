O clube campeão é inédito, o São Paulo, mas o treinador é um velho conhecido da Copa do Brasil: Dorival Júnior. Se para o Tricolor a taça conquistada neste domingo, sobre o Flamengo, no Morumbi, foi a primeira da disputa em sua história, para o técnico esta foi a terceira.



Campeão com o Santos, em 2010, e com o próprio Flamengo, no ano passado, Dorival se tornou o segundo técnico com mais títulos na história da Copa do Brasil, igualando Mano Menezes, campeão com o Corinthians, em 2009, e bicampeão com o Cruzeiro, em 2017 e 2018. Agora, apenas Luiz Felipe Scolari possui mais conquistas do que o comandante são-paulino. Felipão ergueu a taça quatro vezes e, assim como Dorival, por três times diferentes: em 1991, com o Criciúma, em 1994, com o Grêmio, e em duas oportunidades com o Palmeiras: 1998 e 2012.



TÉCNICOS COM MAIS TÍTULOS NA HISTÓRIA DA COPA DO BRASIL



1º - Felipão - 4

2º - Dorival Júnior - 3

Mano Menezes - 3

4º - Renato Gaúcho - 2

Levir Culpi - 2