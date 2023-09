O Flamengo perdeu a Copa do Brasil para o São Paulo neste domingo (24). Depois de uma derrota para o Tricolor, no Maracanã, por 1 a 0, o Rubro-Negro não conseguiu reverter o placar dentro do Morumbi. Após a partida, torcedores picharam os muros da Gávea e pediram as saídas de Gabigol, Marcos Braz e Rodolfo Landim.