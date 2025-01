Ex-jogador do Real Madrid é investigado por comércio ilegal de frutos do mar

Fábio Coentrão, ex-lateral do Real Madrid, está sob investigação por suspeita de envolvimento em comércio ilegal de frutos do mar. Nesta semana, autoridades em Portugal apreenderam 17 toneladas de produtos em armazéns no norte do país, questionando a legalidade das operações do ex-atleta, agora empresário no setor pesqueiro.

A ASAE (Autoridade Alimentar Portuguesa) suspendeu as atividades de três armazéns ilegais na região, onde uma quantidade significativa de produtos alimentares foi encontrada. Um desses locais, pertencente a Coentrão, abrigava uma fazenda de crustáceos, revelada durante uma inspeção no porto de pesca da Póvoa do Varzim. Foram descobertos 12 tanques com mais de uma tonelada de lagostas e camarões, apreendidos por falta de documentação adequada.

Coentrão, que encerrou sua carreira no futebol em 2021, voltou às origens familiares na pesca, alugando um armazém há cerca de sete meses para comercializar frutos do mar. Durante sua passagem pelo Real Madrid, de 2011 a 2018, o ex-jogador conquistou títulos importantes, incluindo duas La Liga e duas Ligas dos Campeões. O ex-atleta de 36 anos também passou por Benfica, Monaco e Sporting.

