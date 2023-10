- PELÉ: O rei do futebol despontou para o esporte muito cedo. A partir do momento em que surgiu no profissional, o então jovem Edson Arantes do Nascimento já demonstrava que tinha vocação para Rei. Uma prova disso, é que ainda com 17 anos foi convocado para disputar a Copa do Mundo de 1958, pela Seleção Brasileira. No Mundial, Pelé foi um dos destaques do Brasil, encantando não só os torcedores brasileiros, como o mundo todo marcando seis gols - alguns lindos - em apenas quatro jogos.