O PlayStation 4 e o Xbox One também receberão uma versão dele, mas deve conter menos modalidades do que será visto no PlayStation 5, Xbox Series e PCs, assim como foi visto em FIFA 22 e FIFA 23. A sua principal concorrência também já se adiantou, com a Konami liberando há algumas semanas a versão atualizada de eFootball - seu game gratuito e com diversas parcerias no mundo do futebol para marcar sua presença dentro do cenário.