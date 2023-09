De 1993 a 2022, somados 29 anos, FIFA e EA obtiveram uma parceria de sucesso, estando sempre no top-3 em vendas entre consoles e plataformas de jogos. Batendo o recorde de R$ 10 milhões no seu lançamento, o 'FIFA 23' foi um dos jogos mais vendidos da história da desenvolvedora, e, também, um dos games mais jogados da era moderna. Dessa forma, o faturamento foi de 1,6 bilhão de dólares. De acordo com a própria Eletronic Arts, esse aumento expressivo se deve à subida no número de jogadores registrados, que ultrapassou os 650 milhões após as estreias de Need For Speed Unbound e NHL 23.