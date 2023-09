O atacante Endrick, do Palmeiras, foi um dos principais destaques do time no empate por 0 a 0 com o Deportivo Pereira, resultado que garantiu vaga ao alviverde na fase de semifinal da Libertadores, na quarta-feira (30). Aos 17 minutos do segundo tempo, o centroavante entrou no lugar de Rony e protagonizou bons momentos no jogo. Depois da partida, porém, ele revelou que não está feliz com a falta de oportunidades, apesar de sua eficiência nos números.