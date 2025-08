Internacional e São Paulo, se enfrentaram na noite deste domingo (3), no estádio Beira-Rio. O Tricolor aproveitou melhor as bolas paradas e venceu por 2 a 1. Arboleda e Bobaddilla marcaram para os paulistas, Bruno Tabata descontou. O foi jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. No programa "Jogo Aberto", Renata Fan foi sincera sobre a situação do Inter, apontando Roger Machado como grande culpado.

Renata Fan é sincera sobre fase do Internacional

- Pouparam, não quiseram jogar com força máxima. Não pensaram no futuro. ‘Ah, masna Copa do Brasil, vamos reverter contra o Fluminense’. De verdade, eu não tô chorando. Eu tô entendendo que tá ruim, que tá péssimo. Não tem sistema de jogo. Valencia mal, Borré mal, não tinha articulador. O momento é péssimo. É desastroso. Roger, você é o culpado. Se você continuar assim e não mostrar melhor futebol, mais entrosamento, mais treinamento, vai perder o cargo, infelizmente. Não é o que eu quero, que o Roger saia, que o Inter troque de técnico. Eu quero que melhore, mas se não melhorar, vai fazer o quê?

Com o resultado, o Tricolor subiu para a oitava posição, com 25 pontos. Já o Colorado estacionou nos 21, caindo da décima para 13ª colocação. No meio da semana, as duas equipes têm confrontos pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

O Alvirrubro vira a chave e volta a se concentrar na Copa do Brasil. Na quarta (6), enfrenta o Fluminense precisando reverter a derrota de 2 a 1 – vitória por dois gols ou mais garante a classificação. Se vencer por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. O jogo será às 21h30min (de Brasília), no Maracanã.