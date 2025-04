Corinthians perde mandos de campo por incidentes contra o Palmeiras

O TJD-SP (Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo) puniu o Corinthians com a perda de dois mandos de campo pelos incidentes ocorridos na final do Paulistão, contra o Palmeiras, na Neo Química Arena. A decisão é válida para duas partidas no próximo torneio estadual.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A deliberação foi divulgada pelo órgão nesta quinta-feira (24). Além de não poder atuar ao lado do seu torcedor, o Corinthians também terá que pagar uma multa de R$ 220 mil. Na ocasião, torcedores do Timão acenderam sinalizadores e atiraram muitos objetos no campo nos minutos finais da partida que deu o título estadual ao clube alvinegro.

A partida chegou a ser interrompida por Matheus Candançan. O árbitro relatou na súmula que torcedores do Corinthians arremessaram fogos de artifício e um chinelo no campo. O confronto terminou empatado por 0 a 0 e o Timão conquistou o título do Paulistão.

continua após a publicidade

Torcedores do Corinthians acenderam sinalizadores nos minutos finais da partida entre Corinthians e Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Jogadores punidos

José Martínez e Rodrigo Garro também foram penalizados. O venezuelano recebeu uma suspensão de quatro jogos por agredir Marcelo Lomba durante uma confusão no final da partida, enquanto o argentino ficará uma partida fora por participar da briga com atletas do Palmeiras.

➡️Técnico interino do Corinthians defende diálogo após expulsão de Félix Torres

No lado alviverde, Abel Ferreira foi punido com quatro jogos de suspensão por "ofender a honra" da arbitragem, e o goleiro Marcelo Lombia foi penalizado com cinco partidas fora por agressão física em briga com José Martínez durante o confronto. Todas as punições são válidas apenas para o próximo Campeonato Paulista.