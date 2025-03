Denílson faz coro por técnico brasileiro na Seleção: Não tem rabo preso com ninguém’

Desde que Dorival Júnior foi demitido da Seleção Brasileira na tarde da última sexta-feira (28), a CBF tem pressa para definir o novo treinador da Canarinho. A sucessão vem gerando debate sobre o novo comandante ser ou não um estrangeiro. Para Denílson, ex-jogador e comentarista do "SporTV", só existe uma opção.

Trata-se de Rogério Ceni, treinador do Bahia, que não tem "rabo preso" para tomar algumas decisões difíceis relacionadas aos jogadores brasileiros, na opinião de Denílson. Além disso, ele reforça a baixa valorização do trabalho dos técnicos brasileiros na Seleção.

— Eu, antes, era mais reticente a um treinador estrangeiro. De um tempo para cá, estou mais flexível em relação a essa escolha. Por que acho que um estrangeiro é um tapa na cara da sociedade brasileira? Porque os números dos títulos que temos na Seleção Brasileira estão em evidência, foram cinco títulos mundiais com treinadores brasileiros. Ora chegando bem, ora mal, mas sempre com treinador brasileiro afirmou. O treinador estrangeiro, e eu não sou contra, acho que a gente tem que dar mais oportunidade e ter mais paciência com o que vem do Brasil. O Rogério Ceni, quando levanto a questão dele , além de tudo que falei sobre o comprometimento dele, ele é um treinador que não tem rabo preso com ninguém, pode dar um choque de realidade na seleção - opinou Denílson.

— Ele pode chegar no Neymar e falar: "Neymar, eu estou contigo, mas preciso de você comprometido. Você vai se comprometer? Se você se comprometer, eu vou levar você comigo. Mas você vai se comprometer?" Ele pode chegar no Vini Jr. e falar: "nos últimos jogos foi mal, vai descansar um pouquinho" — seguiu o ex-jogador, sobre os grandes nomes do elenco brasileiro.

