O craque da seleção brasileira pentacampeã do mundo e atual comentarista do programa Jogo Aberto da TV Bandeirantes Denílson Show, parece estar causando ultimamente nas redes sociais. Após uma série de publicações enigmáticas, o ex-jogador deixou no ar que está à espera de anunciar algo grande, deixando seus fãs ansiosos pela novidade.