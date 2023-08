O ex-jogador Denílson anunciou, nesta sexta-feira (11), que fez um acordo na Justiça com o cantor Belo. O artista devia um valor milionário ao comentarista, em briga que durou quase duas décadas. No canal "Denilson Show", no Youtube, o pentacampeão do mundo revelou uma conversa com o músico e disse que "abriu mão" durante a negociação.