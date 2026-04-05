Demissão de Dorival Jr divide opiniões entre torcedores: 'Crise vai aumentar'

Dorival Jr não resistiu à derrota para o Internacional neste domingo (5), por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, e foi demitido do Corinthians. O técnico estava no comando do clube há quase um ano, e se despede com os títulos da Copa do Brasil e Supercopa do Brasil no seu histórico.

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No entanto, o treinador acumulou uma sequência de nove partidas sem vitória na atual temporada, acumulando críticas ao seu formato de trabalho. Apesar disso, alguns torcedores discordam da decisão, pois, acreditam que a culpa seria dos jogadores que não estavam mais performando.

➡️Corinthians anuncia a demissão de Dorival Jr. após derrota para o Internacional

Nas redes socias, internautas debateram os motivos, e se de fato a solução seria a demissão de Dorival.

Veja os comentários:

Em nota oficial, o clube agradeceu os serviços prestados por Dorival ao longo de sua passagem pelo Corinthians, iniciada em abril de 2025. Além do treinador, todos integrantes de sua comissão também se despedem da equipe. Quem comanda o Timão nos próximos dias é William Batista, técnico do sub-20.

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Dorival Júnior, ex-técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

- O Sport Club Corinthians Paulista comunica o desligamento do técnico Dorival Júnior e de sua comissão técnica. O Clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados, marcados por importantes conquistas à frente da equipe como a Copa do Brasil de 2025 e a Supercopa Rei de 2026, resultados que permanecerão na história da instituição. O Corinthians deseja sucesso na continuidade de suas carreiras profissionais e informa que o treinamento desta segunda-feira (06) será comandado por William Batista, técnico do sub-20 - diz a nota publicada pelo clube.

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