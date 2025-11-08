Declaração de medalhão do Internacional divide opiniões: 'Desanimador'

Após a entrevista coletiva concedida por Alan Patrick e Gabriel Mercado, dois dos principais líderes do elenco do Internacional, os torcedores repercutiram a declaração do zagueiro argentino sobre o clima no vestiário Colorado e o atraso no pagamento de direitos de imagem dos jogadores.

Segundo Gabriel Mercado, o fato do Internacional ter atletas de muitas nacionalidades dificulta as relações no vestiário. No entanto, o zagueiro destacou que a união de todo o clube será fundamental para o time se afastar da zona de rebaixamento.

Após a declaração, os torcedores do Internacional se dividiram nas redes sociais. Para uma das internautas, Mercado é um exemplo de liderança e deveria vestir a braçadeira de capitão. Na visão de outro Colorado, a fala do zagueiro foi irresponsável. Confira abaixo.

A três pontos da zona de rebaixamento, a equipe precisa voltar a vencer para respirar na luta contra o Z4 do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (8), o Internacional recebe o Bahia, em duelo que promete muita emoção, no Estádio Beira-Rio, às 18h30 (de Brasília). Durante a entrevista coletiva, Alan Patrick e Mercado aproveitaram a oportunidade para convocar os torcedores para o confronto.

Confira as declarações dos jogadores do Internacional

Alan Patrick comentou sobre "o caso Amarok":

– Foi um episódio pontual, de um atleta. Foi resolvido pelos responsáveis. Não cabe a nós julgarmos alguma coisa. Nosso pensamento é no presente. É nisso que tentamos focar nossas energias, para estar o mais forte possível para poder competir no mais alto nível.

A respeito da questão financeira, Mercado respondeu:

– O dinheiro é o que menos está nos incomodando. O atleta de alto rendimento vai entender que o único que pensamos é poder vencer e sair da nossa situação. Aqui no vestiário há muitas nacionalidades e, obviamente, ninguém é amigo de todo o mundo. Mas o que precisamos é nos unirmos, não só entre nós, no grupo, mas todo o clube, para sairmos dessa situação adversa. Precisamos de todos, dos mais experientes aos mais novos. Até da torcida.

A bola volta para o zagueiro do Internacional, que falou da conexão time/torcida:

– Acredito muito na energia entre torcedor e nós, atletas. Claro que entendo que eles estejam chateados com a gente. Mas temos que salvar o clube e tirar ele dessa situação. E já agradeço o torcedor que vai estar aqui amanhã. Sei que juntos vamos sair. Assim é muito mais fácil.

