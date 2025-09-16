Decisão de Xabi Alonso com Vini Jr revolta brasileiros: ‘É maluco’
Atacante foi banco de reservas em Real Madrid x Olympique de Marselha
O Real Madrid venceu o Olympique de Marselha por 2 a 1, nesta terça-feira (16), no Santiago Bernabéu, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. Na ocasião, uma decisão do treinador Xabi Alonso referente ao atacante Vini Jr revoltou os brasileiros nas redes sociais.
Para a partida de estreia do principal torneio europeu, o técnico optou por começar o confronto com o camisa 7 no banco de reservas. Vini Jr foi entrar em campo apenas no segundo tempo, aos 63 minutos, no lugar do compatriota Rodrygo.
Ao entrar em campo, o brasileiro foi destaque da equipe do time espanhol. Durante o período em que esteve em campo, Vini Jr conduziu o ataque merengue e foi causador do pênalti que originou a vitória do Real Madrid.
O lance aconteceu aos 78 minutos, quando o atacante invadiu a área adversária e tendeu realizar um cruzamento. A investida foi paralisada por um toque de mão do zagueiro Facundo Medina. A arbitragem apontou para a marca da cal e Mbappé foi o responsável por converter a cobrança.
Nas redes sociais, torcedores brasileiros reagiram a decisão de Xabi Alonso em não iniciar a partida com o Brasileiro. Veja a repercussão abaixo:
