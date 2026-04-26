Decisão de Abel Ferreira irrita Flaco López e torcedores reagem: 'Tem hora'

O Palmeiras está vencendo o Bragantino, por 1 a 0, com gol de Flaco López desde a primeira etapa do jogo, em Bragança Paulista. Autor do único gol da partida, o atacante foi substituído aos 11 minutos do segundo tempo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Atacante foi substituído por Maurício, meio-campista do Verdão, precocemente no início do segundo tempo - o que irritou o jogador, que luta por uma vaga na Seleção, faltando apenas 10 jogos para a convocação.

➡️ Veja gol em Bragantino x Palmeiras: Flaco López abre o placar

Veja a reação do jogador ao ser substituído:

Nas redes sociais, torcedores não gostaram da opção do treinador ao mexer no time, visto que, Flaco teria sido o autor do gol e vinha criando chances perigosas para o clube paulista na partida.

continua após a publicidade

Veja a repercussão:

Como foi a primeira etapa?

➡️Qual será o destino do Palmeiras em 2026? Simule os resultados do Brasileirão

Foram muitas chances criadas, mas poucas efetivamente no alvo: das oito tentativas do Bragantino somente uma acertou o gol e terminou interceptada em grande defesa de Carlos Miguel, ainda aos quatro minutos, e o Palmeiras arriscou três, acertando uma no alvo, justamente a que abriu o placar.

Foi aos 20 minutos que Andreas Pereira encontrou a ligação direta buscando Ramón Sosa na ponta direita do ataque. Ele domina a bola de cabeça entrando na área, vai caindo contra a marcação, mas consegue deixar o passe de lado para Flaco López entrar chutando bonito para o fundo das redes: 1 a 0.

continua após a publicidade

Flaco López foi autor do gol da partida e foi subsituído no iníco do segundo tempo. (Foto: Palmeiras/Reprodução)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

O Bragantino sustentou 52% da posse e esteve presente no ataque adversário, com uma boa marcação alta e saída de bola. Investiu assim em construções ao ataque pelo lado esquerdo do campo, principalmente com Mosquera, Sasha e Junior Capixaba, flutuando entre o meio e a ponta do campo, mas as tentativas não deram em nada.

🤑 Aposte em jogos do Palmeiras! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável