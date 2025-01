De férias, Luis Suárez ajuda polícia a salvar vida de homem no Uruguai

Luis Suárez, atacante ex-Grêmio e atualmente no Inter Miami, da MLS, auxiliou a polícia a salvar a vida de um homem no Uruguai. O caso ocorreu neste final de semana, na província de Ciudad de la Costa, onde o ídolo sul-americano reside atualmente. Um homem não identificado de 49 anos ameaçava tirar a própria vida caso a esposa não aparecesse no local, porém, as autoridades, com o auxílio do centroavante, conseguiram impedi-lo.

As imagens da televisão uruguaia mostram Luis Suárez e Sofia Balbi, esposa do atacante, e os policiais conversando com o homem, que estava no topo de uma árvore. De acordo com informações da imprensa local, a negociação conduzida pelas autoridades duraram quase 20 horas, e o homem estaria sendo imposto a medidas cautelares por conta de um caso de violência doméstica.

Luis Suárez e sua companheira se juntaram aos policiais e seguiram a negociação. Com a situação resolvida, o indivíduo seguiu acompanhado por uma unidade especializada e recebeu cuidados profissionais.

O ato do atacante uruguaio foi celebrado por Andrea, integrante de uma ONG que acompanhava o caso. Em entrevista à DSports, a mulher destacou o gesto do ídolo uruguaio:

— Luis se aproximou porque é uma pessoa muito humana, e isso foi provado hoje. Dissemos ao homem para encontrar um sentido na vida, para tentar fazer com que ele descesse e se sentisse acompanhado por nós.

Aos 37 anos, Luis Suárez atua ao lado de Lionel Messi, Sergio Busquets e Jordi Alba no Inter Miami, do futebol estadunidense. No final de novembro, o atacante assinou uma prorrogação contratual para atuar na temporada de 2025 pela equipe. Pelo Grêmio, na única experiência profissional em solo brasileiro do jogador, Luisito somou 25 gols e 12 assistências em 37 partidas disputadas em 2023.

