David Luiz denuncia mulher por calúnia e difamação

O jogador David Luiz, ex-atleta do Fortaleza, apresentou denúncia contra a assistente social Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante por calúnia e difamação. A Polícia Civil do Ceará apreendeu o celular da mulher nesta terça-feira (16), cumprindo determinação judicial. A informação é do site "Ge".

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Karollainy afirma ter mantido relacionamento extraconjugal com ele durante sua passagem pelo Fortaleza, em 2025. David Luiz, que atualmente joga pelo Pafos, do Chipre, nega tanto as ameaças quanto o suposto relacionamento. Contudo, ele reconhece que trocou mensagens com a mulher via internet.

A 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (2ª DDM) de Fortaleza, unidade especializada, conduz as investigações para esclarecer o caso. Segundo a Polícia Civil, a denúncia de perseguição e ameaça teria ocorrido em agosto deste ano, no bairro Meireles, em Fortaleza. As autoridades buscam solucionar o caso.

continua após a publicidade

Diante do cenário de apreensão do celular, Fabiano Távora, advogado de Karollainy afirmou que ela colaborou com as investições sem registência. Ele ainda comentou a decisão da Justiça em acatar o pedido do jogador.

- Se houve determinação judicial para busca e apreensão do celular da Carol, foi ‘inaudita altera pars’ [sem ouvir a outra parte]. De toda forma, não me surpreendo com nenhuma medida judicial ou extrajudicial que o jogador David Luiz tome para abafar este caso - disse o advogado, antes de completar.

continua após a publicidade

- Na delegacia, em Fortaleza, a Karolainy entregou, voluntariamente, o seu celular para perícia. E se tiver uma ordem judicial no mesmo sentido, novamente, de forma espontânea, ela cumpri-lo-á - complementou - concluiu.

Nota oficial da assessoria do David Luiz

"Diante das recentes alegações e em respeito à transparência, a assessoria de David Luiz informa que todas as medidas legais cabíveis estão sendo tomadas. Por se tratar de processo que tramita sob sigilo de justiça e por conta dos últimos desdobramentos, o recente vídeo publicado pelo atleta será a única manifestação pública sobre o tema. O jogador reafirma seu compromisso com a verdade e confia que os fatos serão apurados e esclarecidos pelas autoridades competentes".