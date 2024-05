David Beckham se torna embaixador de grife e fará curadoria de coleção

Beckham confessou desejo de se aprofundar na moda (Foto: Reprodução)







Escrito por Izabella Giannola • Publicada em 17/05/2024 - 17:03 • São Paulo (SP)

Fora dos gramados, David Beckham sempre foi um dos grandes nomes na moda. Agora, se tornará embaixador da Hugo Boss, marca de grife alemã. Esta é a primeira colaboração do tipo da marca para a BOSS Menswear.

A colaboração de Beckham tem como premissa incluir uma coleção cápsula, além de sazonais, com uma curadora que passará pelo faro do ex-jogador de futebol.

A principal ideia das coleções é aproveitar as credenciais e as características do estilo de Beckham nos processos de concepção e design. O principal foco serão peças masculinas formais e casuais, com a primeira coleção apresentada aos consumidores na primavera/verão de 2025. Entretanto, David Beckham também estampará as campanhas globais da marca no outono/inverno deste ano.

David Beckham expressou que tem como desejo investir cada vez mais neste mercado relacionado à moda e estilo. Segundo suas palavras, 'está ansioso para a colaboração'.

certeza de que colaboraria com uma marca e uma equipe que pudessem oferecer algo verdadeiramente global e impactante. Gostei muito da colaboração com a BOSS até agora e fiquei impressionado com a ambição, a criatividade e o desejo de excelência da equipe. Estou ansioso para compartilhar, incluindo a campanha Outono/Inverno 2024, como o primeiro passo em nossa parceria de longo prazo - disse o atleta.

Depois de se aposentar do futebol em 2013, David se estabeleceu como um empresário bem-sucedido, trabalhando com muitas das principais marcas do mundo, incluindo Adidas, Stella Artois, Tudor, EA e Nespresso.