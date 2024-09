Cristo Redentor ‘veste’ camisa do Villarreal. Entenda…

Projeção da camisa do Villarreal no Cristo Redentor (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 22:34 • Rio de Janeiro

O Cristo Redentor, uma das sete maravilhas do mundo moderno, 'vestiu' a camisa do Villarreal na noite desta quinta-feira (12). O monumento recebeu a projeção da camisa do clube da La Liga para celebrar o acordo de parceria entre do time espanhol e a Pelé Academia.

A parceria foi seleda aos pés do Cristo Redentor e tem como propósito o fortalecimento das relações entre o futebol europeu e o sul-americano. O acordo também busca aprimiorar as operações da Pelé Academia no desenvolvimento de jovens jogadores.

Na cerimônia, os brasileiros, Marcos Senna, Nilmar e Cicinho, ex-atletas do Villarreal, estavam presentes. Ángel Vázquez, Cônsul Geral da Espanha no Rio de Janeiro, também compareceu ao evento acompanhando os representantes da diretoria do clube espanhol. Pelo lado brasileiro, o CEO da Pelé Academia Eduardo Gomes, e seu sócio, Marcelo Montenegro, participaram da assinatura do acordo.

Localizada na cidade de Resende (RJ), a Pelé Academia tem como objetivo revelar e desenvolver atletas em conexão com a educação. Inaugurada em 2018, a Academia, que também é casa do Resende Futebol Clube, nasceu a partir do desejo do Rei do Futebol em proporcionar oportunidades de um futuro melhor para as crianças do Brasil.

Visita de dono do Villarreal à Pelé Academia (Foto: Divulgação)

Na manhã desta quinta-feira (12), o CEO do Villarreal Fernando Roig visitou a Pelé Academia. Também estavam presentes Juan Antón, diretor do Villarreal e Marcos Senna, ídolo do clube .