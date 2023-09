- Independente de jogarmos fora da Europa. Ele tem feito bem, por aquilo que eu tenho visto, e eu também tenho feito as coisas bem. E é continuar. O legado continua. Mas a rivalidade não. Eu não vejo as coisas assim, porque eu até já vi isso algumas vezes, compartilhamos muitas vezes o palco, 15 anos, e acabamos sendo, não digo amigos, porque não jantei, nunca jantei com ele (risos), mas somos colegas de profissão, nos respeitamos mutuamente - concluiu.