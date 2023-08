O caminho da classificação não foi nada fácil. O Fortaleza sofreu gol do Libertad ainda na primeira etapa da partida e a tensão perdurou até os 45 minutos do segundo tempo, quando o 'mini míssil' apareceu. Marinho empatou a partida com um golaço em cobrança de falta e colocou o Tricolor em vantagem no placar agregado.