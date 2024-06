Craque Neto detonou a construção da Neo Química Arena (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/06/2024 - 14:48 • Rio de Janeiro (RJ)

Com o anúncio da saída do goleiro Carlos Miguel e a recisão da VaideBet, casa de apostas patrocinadora máster do Timão, a gestão da diretoria do Corinthians foi colocada em cheque por jornalistas de todo o Brasil. Durante 'Os Donos da Bola', programa esportivo da Band, o Craque Neto detonou a construção da Neo Química Arena e culpou o acúmulo de dívidas gerado pela construção do estádio pela crise financeira do Corinthians.

Craque Neto sugere que Corinthians volte a antigo estádio (Foto: Reprodução/Band)

- O estádio foi o percussor de tudo isso. Um time que não paga marmita, que não paga as pessoas, que não paga o funcionário, mas tem mármore e televisão no banheiro. O Corinthians tinha que estar com o Pacaembu até hoje - sugeriu o ex-jogador.

- A pior coisa que o Corinthians fez em seus 113 anos de história foi o estádio - completou Neto.

Neto comparou as dívidas adquiridas pela construção do estádio ao financiamento de uma casa que não teve as prestações quitadas. Segundo ele, em 2023 a dívida da Neo Química acumulou mais de 200 milhões de reais em juros e já soma mais de 75 milhões só no primeiro semestre de 2024. O ex-jogador criticou ainda a funcionalidade do estádio, acusando seu mau aproveitamento por não utilizá-lo como casa de show, por exemplo.