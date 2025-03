Craque Neto contrata jornalista baleado no Rio de Janeiro; saiba a função

Baleado no fim de fevereiro por um policial reformado, o jornalista esportivo Igor Melo foi contratado pelo ex-jogador Neto. Durante o programa "Os Donos da Bola", o apresentador afirmou que o repórter será o correspondente da "Rádio Craque Neto" no Rio de Janeiro.

- Ô, Igor, que você continue firme e forte. Vou falar o que eu fiz: eu contratei ele para a Rádio Craque Neto. Ele vai ser meu correspondente e do Sidnei (Fraiole, sócio da rádio). Porque às vezes as pessoas usam muito - as pessoas vão te levar lá no Luciano Huck, para não sei onde, vão querer mostrar sua intimidade, sua humildade. Aí é só lá, depois esquece - começou Neto.

- Ele é criador de conteúdo do Botafogo, trabalhava de atendente. Aí o Igor, na hora em que eu liguei para ele, ele não acreditou muito. Botei o Godoi para falar com ele, e ele acreditou. Eu falei: ‘O Sidnei vai te ligar’. E a gente já contratou ele para que ele seja correspondente da Rádio Craque Neto nos campeonatos brasileiros a partir de março e de tudo que tiver no Rio. Falei para ele: ‘Tem que trabalhar, é isso que tem que fazer' - completou.

Igor foi baleado após ser confundido com um criminoso ao sair do local onde trabalha, na Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O rapaz, que é responsável pela página "Informe Botafogo", precisou realizar transfusão de sangue (três bolsas). O rapaz já deixou o Hospital Getúlio Vargas.