O Craque Neto, ídolo do Corinthians, publicou um vídeo em sua página no YouTube, comentando a saída de Vanderlei Luxemburgo, demitido do cargo nesta quarta-feira (27). O apresentador do programa "Os Donos da Bola", falou que a decisão da saída do treinador foi correta, não se posiciona sobre possível substituto, mas está confiante em dias melhores.