Coutinho ou Oscar? Confira a opinião dos jornalistas

Muitos especialistas consideram Coutinho o melhor jogador do Brasil na Copa de 2018(Foto: AFP/CHRISTOPHE SIMON)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/05/2024 - 16:27 • Rio de Janeiro (RJ)

Praticamente acertado com o Vasco, o meia-atacante Philippe Coutinho já retornou ao Brasil. Em meio as especulações que sempre surgem com a janela do meio do ano, o nome de Oscar foi ventilado como opção para o mercado nacional. Os internautas aproveitaram o clima das trasnferências e levantaram o debate. Quem é melhor: Coutinho ou Oscar?

Coutinho tem 20 jogos a mais que Oscar pela Seleção Brasileira (Foto: Marcello Zambrana/AGIF) (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O debate movimentou a internet e chamou a atenção de alguns jornalistas que se posicionaram sobre os jogadores.

Um deles foi Lucas Pedrosa, jornalista da SBT Rio e setorista do Vasco da Gama. Além dele. Casimiro Miguel, dono da CazéTV, e Rica Perrone, jornalista esportivo. Confira;

