Profissional deve deixar a NBA para se juntar ao Chelsea

Todd Boehly, dono do Chelsea (Foto: GLYN KIRK / AFP)







Copiar Link

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 18/09/2024 - 14:22 • Rio de Janeiro (RJ)

O vice-presidente executivo de operações de basquete do Minnesota Timberwolves, Sachin Gupta, deve deixar a franquia da NBA para assumir um cargo no Chelsea, da Inglaterra. De acordo com informações de Jon Krawczynski and Liam Twomey “The Athletic”, detalhes separam o negócio de ser finalizado.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O profissional de 42 anos está nessa posição desde 2021 e anteriormente atuava como assistente técnico de análise de equipe. Gupta teve grande importância na parte administrativa não só do Wolves, mas também da NBA, com a criação do “Trade Machine” para a “ESPN”. A ferramenta permite análise a possibilidade ou não de troca de jogadores na liga.

➡️ Astro da NBA se envolve em briga durante jogo de futebol americano

Dentro do Timberwolves, o profissional foi o responsável por abrir um departamento de estratégia e análise com grande tecnologia. Nessa época, atuava ao lado de Gersson Rosas, que foi demitido em 2021, fazendo com que Gupta assumisse o posto de líder do front office.

O profissional teve grande importância nesse processo, pois conseguiu fazer uma boa gestão de crise e levou a franquia aos playoffs da NBA pela segunda vez.

Gupta também esteve no cargo de gerente geral interino em uma temporada no Timberwolves, sendo peça importante do crescimento da franquia. Ele também passou por Houston Rockets, Philadelphia 76ers e Detroit Pistons, durante a caminhada na NBA.

(Foto: Divulgação / Minnesota Timberwolves)

Por fim, não foi revelado qual cargo Gupta vai assumir no Chelsea. Desde que a Todd Boehly comprou o time inglês, foi feita uma grande reformulação em todos os setores.

Os Blues estão em oitavo lugar na Premier League, com sete pontos em quatro partidas.