Corinthians x Fortaleza: tarólogo crava classificado para semifinal da Sul-Americana

Corinthians venceu o primeiro jogo contra o Fortaleza por 2 a 0 (Foto: Thiago Gadelha/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/09/2024 - 05:20 • São Paulo (SP)

Corinthians e Fortaleza se enfrentam nesta terça-feira (24), na Neo Química Arena, em jogo que define um semifinalista da Copa Sul-Americana. Para o tarólogo Luiz Filho, do canal "Renascer das Cartas", o Alvinegro vai avançar para a próxima fase da competição.

➡️ Yuri Alberto atinge marca histórica com a camisa do Corinthians na Sul-Americana

Luiz Filho fez uma previsão para o jogo e afirmou que o Corinthians tem energia boa e jogará com estratégia. O tarólogo também disse que a equipe de Ramón Díaz terá "concretização", "realização" e "colherá frutos" na partida.

Para o Fortaleza, o tarólogo prevê um jogo com "tranquilidade diante da dificuldade", com esperança e confiança. No entanto, apesar de projetar um "bom jogo" para a equipe de Juan Pablo Vojvoda, o vidente afirmou que o Alvinegro deve sair classificado.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

No primeiro jogo, o Corinthians venceu o Fortaleza, no Castelão, por 2 a 0, com gols de Igor Coronado e Yuri Alberto. Cruzeiro e Athletico Paranaense são outros brasileiros ainda vivos no torneio. A Raposa encara o Libertad-PAR, enquanto o Furacão pega o Racing-ARG.