A primeira colocada do Grupo C enfrentará a segunda do Grupo A, enquanto a segunda do Grupo C, a primeira do Grupo A. No momento, a Espanha, líder da chave devido ao saldo de gols, enfrentaria a Nova Zelândia, que está na segunda posição do Grupo A. O Japão, por sua vez, em segundo, iria encarar a Suíça, porém as quatro seleções da chave ainda podem se classificar.