A locutora Renata Silveira, da "TV Globo", deseja narrar uma grande campanha da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Feminina. Em entrevista ao Lance!, a jornalista contou que acredita que a equipe chega mais preparada do que no último torneio, em 2019, quando foi eliminada pela França nas oitavas de final. Após o fim da competição, a sueca Pia Sundhage assumiu o comando do Brasil e, na visão de Renata, fez uma revolução no time feminino desde então.