Falta menos de uma semana para o início da Copa do Mundo Feminina 2023. A estreia da Seleção Brasileira será contra o Panamá no dia 24 de julho (segunda-feira), às 8h (de Brasília), no Hindmarsh Stadium, localizado em Adelaide, na Austrália. As brasileiras, comandadas pela sueca Pia Sundhage, vão em buscar de sua primeira conquista do Mundial.